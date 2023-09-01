بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدن طولكرم ونابلس والخليل، وجاءت الاعتقالات كالتالي:

اعتقالات الجمعة ١/٩/٢٠٢٣

١. جمال عجاج- صيدا شمال طولكرم

٢. أحمد فني- صيدا

٣. عمران رداد- صيدا

٤. نور صليبي- بيت أمر شمال الخليل

٥. محمد حسن قطناني- نابلس

٦. محمد عبيد- نابلس