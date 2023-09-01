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بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين من الضفة المحتلة
شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من مدن الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من مدن طولكرم ونابلس والخليل، وجاءت الاعتقالات كالتالي:
اعتقالات الجمعة ١/٩/٢٠٢٣
١. جمال عجاج- صيدا شمال طولكرم
٢. أحمد فني- صيدا
٣. عمران رداد- صيدا
٤. نور صليبي- بيت أمر شمال الخليل
٥. محمد حسن قطناني- نابلس
٦. محمد عبيد- نابلس