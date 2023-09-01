مسؤول في "الناتو": تزويد أوكرانيا بطائرات "أف 16" لن يغيّر مسار الحرب

فلسطين اليوم

أكد الرئيس السابق للجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، هارالد كوجات، اليوم الجمعة 1-9-2023، أنّ تقديم طائرات "أف 16" الأميركية لكييف لن يكون ذا فائدة كبيرة لها في الحرب.

وقال كوجات متسائلاً: "هل هناك سلاح يمكنه أن يساعد أوكرانيا على تغيير موقفها الاستراتيجي؟"، مضيفاً أنّ جميع الأسلحة التي قُدِّمت إليها حتى الآن، من دبابات وراجمات صواريخ، كان من المفترض "أن تغيّر قواعد اللعبة".

وأضاف: "الشيء التالي الذي يجب أن يغيّر الوضع هو طائرات أف 16، لكن الأنظمة الدفاعية الروسية فعالة للغاية".

وأعرب المسؤول السابق في "الناتو" عن اعتقاده بأنّ الغرب "لن يكون سعيداً برؤية طائرات أف 16 تسقط، وتالياً، يمكننا القول إنّ هذه الطائرات لن تغيّر قواعد اللعبة أيضاً".

وأشار إلى مناقشات جارية حالياً في ألمانيا، بشأن تقديم صواريخ "كروز" بعيدة المدى، من طراز "توروس" إلى أوكرانيا، معتبراً أنّ إمداد كييف بمثل هذه الصواريخ من شأنه "أن يتسبّب في تصعيد خطير، ورد فعل قوي من جانب موسكو".

ويُشار إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية، وعلى الرغم من التحذيرات الروسية المتكررة من تسليم أوكرانيا طائرات "أف 16"، منحت كلاً من الدانمارك وهولندا "ضمانات رسميةً" لنقل هذا الطراز من المقاتلات إلى أوكرانيا، ما إن ينتهي الطيارون الأوكرانيون من التدرّب على استخدامها.