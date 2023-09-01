فلسطين اليوم

استهدفت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة 1-9-2023، طواقم الإسعاف الفلسطينية في بلدة عقابا بطوباس بالضفة المحتلة.

وأظهرت صوراً، آثار رصاص الاحتلال على مركبة إسعاف للهلال الأحمر في عقابا، حيث تحاصر الاحتلال منزلا وتطلق القذائف والرصاص.

كما عرقلت قوات الاحتلال عمل الطواقم الطبية خلال اقتحامها المتواصل لبلدة عقابا شمال طوباس.

وبدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في طوباس نضال عودة: "تعاملنا مع عدة إصابات بالرصاص والغاز والمطاط خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا، ومن بين الإصابات تم نقلها للمستشفى التركي، كما أصيبت سيارة إسعاف برصاص الاحتلال بشكل مباشر".



