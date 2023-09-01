الدفاعات الروسية تسقط مسيرات أوكرانية استهدفت موسكو

فلسطين اليوم

أعلن عمدة موسكو، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت مسيّرة أوكرانية فوق ضاحية ليوبيرتسي استهدفت العاصمة، فيما أعلن حاكم مقاطعة كورسك إسقاط مسيرة استهدفت محطة نووية في المقاطعة.

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: "أحبطت قوات الدفاع الجوي بالقرب من ليوبرتسي محاولة أخرى لتحليق طائرة بدون طيار استهدفت موسكو".

ومن ناحيته، قال حاكم مقاطعة كورسك غربي روسيا، رومان ستاروفويت: "إن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين هاجمتا محطة كورتشاتوف النووية في مدينة كورتشاتوف بالمقاطعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى إداري ومبنى سكني".

وأضاف ستاروفويت عبر "تيليغرام": "في الصباح، تعرضت منطقة كورتشاتوف لهجوم بطائرتين بدون طيار أوكرانيين ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني".