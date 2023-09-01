سرايا القدس- كتيبة طوباس: حققنا إصابات مباشرة في قوة راجلة للاحتلال قرب المنزل المحاصر

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس- كتيبة طوباس، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في المدينة على أكثر من محور.

وقالت سرايا القدس - كتيبة طوباس في تصريح مقتضب: مجاهدونا يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة داخل البلدة على أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت سرايا القدس - كتيبة طوباس : مجاهدونا يستهدفون قوة راجلة لقوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بصليات كثيفة من الرصاص ويحققون إصابات مباشرة.

وتابعت: مجاهدونا يخوضون اشتباك مباشر مع قوات الاحتلال الخاصة في محيط المنزل المحاصر ويستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص".

وبدورها اعترفت صحيفة يديعوت أحرونوت، بوقوع اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال ومسلحين فلسطينيين خلال مهمة لاعتقال شخص في بلدة عقابا".