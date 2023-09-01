قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل منفذ عملية "بيت سيرا"

فلسطين اليوم

أخذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة 1-9-2023، قياسات منزل منفذ عملية "بيت سيراً" قرب رام الله، الشهيد داوود درس، خلال اقتحامها مخيم دير عمار غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "قوات الجيش قامت خلال الليل بأخذ قياسات منزل منفذ عملية إطلاق النار قرب بيت سيرا غرب رام الله".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "دارت مواجهات أدت إلى وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، دون وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش".

وكان أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح أمس، عن مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 5 أخرين بينها خطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله.