الجيش الروسي يصد هجوماً أوكرانياً واسعاً على "أرتيوموفسك"

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم الجمعة 1-9-2023، صد هجوم واسع شنته القوات الأوكرانية على مدينة أرتيوموفسك من جهة قريتي بيرخوفكا وياغودنوي في جمهورية دونيتسك.

وأوضحت الدفاع الروسية، أن قواتها كبدت القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتُمثل أرتيوموفسك مركزا لوجستيا استراتيجيا هاما لإمداد قوات كييف على جبهة دونيتسك.

ويُشار إلى أنه تقع مدينة أرتيوموفسك شمال دونيتسك، حيث تمكن الجيش الروسي من تحريرها وطرد القوات الأوكرانية منها بالكامل في مايو الماضي.