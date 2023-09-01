فلسطين اليوم

استُشهد شاب وأُصيب 3 آخرين، صباح اليوم الجمعة 1-9-2023، خلال خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل بعد اقتحامها بلدة عقابا شمال مدينة طوباس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا بطوباس".

ووكانت في وقت سابق، أفادت مصادر طبية بأن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

ومنعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

وبدورها، أفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اقتحم البلدة مع سماع صوت إطلاق نار كثيف، حيث تحاصر قوات الاحتلال منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

واستهدفت قوات الاحتلال مدخل المنزل المحاصر بصواريخ محمولة على الكتف، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من المكان.

وأوضحت المصادر، أن اشتباكات مسلحة عنيفة تدور بين المقاومين وقوات الاحتلال في بلدة عقابا شمال طوباس

ودفعت قوات الاحتلال في أعقاب الاشتباكات العنيفة بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه بلدة عقابا شمال طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد وليد أبو عرة ووالده ووالدته وشقيقته من وسط بلدة عقابا شمال طوباس، خلال الاقتحام المتواصل للبلدة.