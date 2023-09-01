مقتل شخص في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

فلسطين اليوم

قُتل شخص وأصيب اثنين آخرين، فجر اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.

وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة القتلى العرب في جرائم القتل بالداخل المحتل منذ مطلع العام إلى 155 قتيلا.

وبحسب مصادر محلية، قتل أحمد عفيف مرعي وأصيب شابان آخران، في العشرينيات من عمرهم، بجروح وصفت بالمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الفريديس بالداخل المحتل.

وأوضحت المصادر، أن الشبان تواجدوا أمام محل تجاري في البلدة، وعند تعرضهم لإطلاق نار حاول أحد المصابيْن الفرار من المكان، وفي أعقاب ذلك جرى ملاحقته في السهل على بعد 200 متر من وقوع الجريمة، وهناك تعرض لإطلاق نار وأصيب بجراح.

وبدورها قالت "نجمة داود الحمراء": "تم تقديم عمليات الإنعاش لأحد المصابين (25 عاما)، فيما قدم العلاجات الأولية للمصابين الآخرين (28 و24 عاما) اللذين وصفت حالتهما بالمتوسطة".