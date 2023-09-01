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أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 1سبتمبر 2023
جاءت أسعار بيع أصناف الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 1-9-2023، كما يلي، فيما واصل البيض ارتفاعه.
|الرقم
|الصنف
|سعر الكيلو بالشيكل
|1
|طماطم
|3
|2
|خيار
|2.5
|3
|بطاطس
|2.5
|4
|كوسا
|2.5
|5
|باذنجان
|1.5
|6
|فلفل
|4
|7
|جزر
|5
|8
|ثوم
|12
|9
|ملفوف
|3
|10
|زهرة
|4
|11
|قرع
|2
|12
|ليمون
|3.3
|13
|ملوخية
|1.7
|14
|فصوليا
|8
|15
|بصل
|3.3
|16
|بيض
|15
|17
|دجاج
|11
|18
|لحمة
|44