أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 1سبتمبر 2023

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع أصناف الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 1-9-2023، كما يلي، فيما واصل البيض ارتفاعه.