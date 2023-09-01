أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 1سبتمبر 2023

الساعة 05:21 ص|01 سبتمبر 2023
اسعار الخضروات.jpg
اسعار الخضروات.jpg

فلسطين اليوم

جاءت أسعار بيع أصناف الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة، اليوم الجمعة 1-9-2023، كما يلي، فيما واصل البيض ارتفاعه.

الرقم الصنف سعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 3
2 خيار 2.5
3 بطاطس 2.5
4 كوسا 2.5
5 باذنجان 1.5
6 فلفل 4
7 جزر 5
8 ثوم 12
9 ملفوف 3
10 زهرة 4
11 قرع 2
12 ليمون 3.3
13 ملوخية 1.7
14 فصوليا 8
15 بصل 3.3
16 بيض 15
17 دجاج 11
18 لحمة 44

 

 

كلمات دلالية

أسعار الخضروات في غزة اليوم الجمعة أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الاسواق غزة الاقتصاد