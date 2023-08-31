"الجهاد" تنعى أحد وجهاء غزة المجاهد هشام عرفات عريف "أبو عرفات"

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخ المجاهد : هشام عرفات عريف "أبو عرفات"، أحد وجهاء الحركة في مدينة غزة ، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ (74 عاما) قضاها طائعًا لله تعالى، صابرًا مرابطاً محباً للمجاهدين وخادماً لدينه وشعبه .

وتقدمت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، بخالص التعازي والمواساة من عموم آل "عريف" الكرام بوفاة فقيدهم الحاج ابو عرفات.

وقالت في بيانها، إن الحاج أبو عرفات انتمى إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مبكراً؛ وبذل الجهد و المال من أجل خدمة المجاهدين؛ إلى جانب نشاطه الاجتماعي و الخيري الذي لم يدخر فيه جهداً و عطاء.

وأضافت: "ربطته مع إخوانه و كل من عرفه علاقات محبة وأخوية، وتقلد منصب مسؤول لجنة الإصلاح و التواصل للحركة في حي الدرج شرق غزة لسنوات عديدة؛ كان نعم رجل الخير والإصلاح و أفنى عمره لخدمه وطنه وشعبه وقضيته ساعياً للوحدة و المحبة والصلاح".



وتابعتا: "نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء".