التسعيرة الجديد لأسعار المحروقات في فلسطين.. ارتفاع 20 أغورة

فلسطين اليوم

قررت وزارة المالية، زيادة دعم أسعار المحروقات لشهر أيلول، لتقليل الزيادة على أسعار المحروقات والغاز في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وانخفاض الشيقل أمام الدولار.

وقالت المالية في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن تسعيرة السولار زادت 20 أغورة للتر الواحد عن الشهر الماضي، علماً أن لتر السولار لدى الجانب الإسرائيلي ارتفع إلى 40 أغورة.

وأضافت: بالتالي ارتفع دعم المحروقات لشهر أيلول إلى 110 ملايين شيقل في حين بلغ 85 مليون شيقل في شهر آب من العام الجاري .

وأشارت الوزارة إلى أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود كلف الخزينة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 435 مليون شيكل.