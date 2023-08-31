الاحتلال يرفع درجة الاستنفار القصوى في القدس عشية الأعياد اليهودية

فلسطين اليوم

رفعت شرطة الاحتلال "الإسرائيلي"، درجة الاستنفار للدرجة القصوى في القدس المحتلة، عشية الأعياد اليهودية "أعياد تشري".

ووفق ما أورده الاعلام العبري، فمن المتوقع أن يحضر عشرات آلاف المستوطنين لاقتحام الأقصى والاحتشاد عند حائط البراق.

إلى ذلك، يعقد مكتب رئيس حكومة العدو، مشاورات أمنية في "الكرياه"، يشارك فيها "نتنياهو"، ووزير الأمن القومي للاحتلال، ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس "الشاباك"، ورئيس أركان جيش العدو، والسكرتير العسكري لـ"نتنياهو"، وقائد شرطة العدو، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الكيان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات حكومة العدو في مناطق السلطة، ورئيس لواء الأبحاث.