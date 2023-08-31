الشيخ عزام: ما يحدث بالضفة أمر طبيعي والجهاد كانت في قلب المشهد

فلسطين اليوم

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، أن ما يحدث في الضفة الغربية هو الأمر الطبيعي الذي يجب توقعه من الشعب الفلسطيني.

وقال الشيخ عزام في تصريحات صحفية اليوم الخميس، لـ"قناة فلسطين اليوم"، إن حركة الجهـاد الإسـلامي كانت في قلب المشهد الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها تسعى دائمًا للحفاظ على حقوق شعبنا.

وأضاف: "نراهن على أهلنا في الضفة وغزة والشتات بأنه شعب لن يستسلم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي".