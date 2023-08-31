فيديو- تفاصيل جريمة مقتل سالم المسيفر في البحرين كاملة الخميس 31-8-2023

فلسطين اليوم

تفاصيل جريمة مقتل سالم المسيفر في البحرين اليوم الخميس 31-8-2023 ، قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة على وجه السرعة بعد أن رأى وجود عمليات بحث تجاوزت الألف عملية منذ صباح اليوم على جوجل الشهير وأيضًا على مختلف المحركات الالكترونية الأخرى بل وتصدرت جريمة القتل المتعمدة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقع إكس المعروف سابقًا بتويتر ونحن في هذا المقام ندعو كل شخص إلى قراءة كافة المقالة من الألف إلى الياء .

وفي هذه المقالة التي نوضح فيها السبب الرئيسي والتفاصيل عن جريمة مقتل سالم المسيفر في البحرين كما ووضعنا بين ايديكم بعض من التغريدات التي يتضامن فيها الآلاف من الأشخاص مع المغدور وكل ما عليكم هو متابعة ما يلي .

تفاصيل جريمة مقتل سالم المسيفر في البحرين اليوم

وبحسب مصادر عائلية فإن الشاب سالم المسيفر في الثلاثينيات من العمر قد قتل على يد زوجته ، وتركت هذه الجريمة حزنا واسعا على عائلته وافرادها .

موعد دفت سالم المسيفر

وسيتم تشييع جثمان الشاب المرحوم سالم المسيفر (38 عاما) اليوم الخميس بعد صلاة المغرب وسيواري جثمانه الثرى في مقبرة المحرق ورقم القبر 206 قطعة 2 ، وتقبل عائلته التعازي مباشرة في المقبرة .

اما عن التعازي للفقيد سالم المسيفر ، يكون في صالة الجمعان يومي الجمعة عصرا والسبت صباحا ومساء فيما تكون تعزية النساء في منزل الواد المتوفي الكائن في منطقى عراد مبنى 1019 طريق 4032 مجمع 340 .





مقتل سالم المسيفر

ولقد وصلت قوة شرطية بحرينية إلى منزل سالم المسيفر وفتحت تحقيقا شاملا في الحادثة أي الجريمة بعدما اعتقلت الزوجة وزجتها في السجن إلى ان يكتمل التحقيق وبعدها يتم نقلها إلى النيابة العامة المحلية لتأخذ مجرى القانون ضدتها .

جريمة مقتل سالم المسيفر

وننقل بين ايديكم بعض من تضامن المواطنين مع سالم المسيفر الذي انجب ولدين ، حيث كتب احد الحسابات المشهورة عبر حسابه على موقع إكس ، إن الناشط البحريني الخلوق سالم المسيفر في ذمة الله .. وعاصفة حزن تُهيمن على البحرين.

وأضاف "يُذكر أن الفقيد سالم المسيفر ساهم في الكثير من الأعمال الخيرية والانسانية، وتقلّد العديد من الجوائز التقديرية لما قدمة من فعاليات ومبادرات خيرية واعمال تطوعية". وأكمل : "نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

احمد علق: "لا تسألوا أبداً عن سالم المسيفر فهناك من الأشخاص من تحكي عنه ليعرفه الناس، أما أمثال سالم فأخلاقه وحضوره وبصماته في كل ميدان هي من تخبرك عن صفحات من حياة شاب غادر الحياة دون وداع، فجع قلوبنا بخبر رحيله.. وترك فيها من الأثر الطيب الكثير الكثير الله يرحمك ".

ومحمد علق: "البحرين اليوم كلها حزينة ومتأثرة وتترحم على الشاب الخلوق صاحب البصمات المميزة في المجتمع البحريني سالم المسيفر رحمه الله تأملوا هذا المشهد جيداً تأملوا كيف الناس تنقب في ارشيفه الالكتروني والاعلامي وتأتي بإنجازاته واخباره ونشاطاته ومبادراته ومواقفه وكتاباته وتذكروا انه سيأتي لكم يوماً بعد عمر طويل بنفس السياق اما ان يترحم الناس عليك ويستذكروا محاسنك ويتأثروا بخبر وفاتك ويحزنوا عليك او يدعون عليك ويحسون وكأنك حصاه وانزاحت من درب المسلمين ويرتاحون من ايذاءك لهم ولخلق الله ويتمنون ان الله يأخذ حقهم منك ويحاسبك ! وانك عندما توضع في القبر وحيداً لن تأخذ معك اي شيء لدار الاخرة والحساب سوى هذا الرصيد فأحسن اختيار رصيدك ! ".

وياليت بعد ما يتم نشر الاسباب والتفاصيل لأنها في الاخير "أسرار بيوت"

وكل اللي راح يصير ان الموضوع بيكون مادة دسمة يتكلمون فيها القصاصين على اليوتيوب والجرايد والاخبار للحصول على اكبر عدد من المشاهدات.

واللي راح يتضايق ويتأذى أهل وعيال الجاني والمجني عليه.#البحرين #سالم_المسيفر pic.twitter.com/wVndtLPqU8 — البحرين ❤️ أمانة (@Bahrain_Amanah) August 31, 2023

من هو سالم المسيفر ويكيبيديا

ووضع لكم فريق الموقع معلومات عامة عن الفقيد واسمه كاملا سالم عيسى مفتاح عيسى مسيفر يبلغ من العمر 38 عاما ولديه طفلين وهو يعد احد المشاهير في البحرين ولقد عمل في فرق تقنية وشبابية وعمل متطوعا وحصل على جائزة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد للأعلام الاجتماعي .