هنية يشيد بالموقف الرسمي والشعبي في ليبيا من التطبيع

فلسطين اليوم

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشيد بالموقف الرسمي والشعبي من التطبيع.

وأجرى هنية اتصالاً هاتفيا، اليوم الخميس، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وبحثا التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، معبرًا عن عن تقديره لليبيا من هذه المحطة التي حاول فيها الاحتلال اختراق الموقف الليبي الرافض للتطبيع

وأشار إلى أن شعبنا تلقى هذا الموقف بمزيد من الفخر والاعتزاز، خاصة تميز الموقف الليبي رسميا وشعبيا، مبينًا أن هذا الموقف يمثل إسنادا قويا لشعبنا الفلسطيني في مواجهة حكومة الاحتلال

بدوره، عبر المنفي عن موقف بلاده من القضية الفلسطينية والتطبيع وحقوق الشعب الفلسطيني

وأكد المنفي ثبات السياسة الخارجية لبلاده تجاه القضية، وأن من يتجاوز ذلك لا يعبر عن سياسة ليبيا الرسمية.