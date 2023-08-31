تحميل فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest وNetflix

فلسطين اليوم

تحميل فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix ، وفي الأسابيع المرتقبة سيتم عرض هذا الفيلم الذي يتوقع أن يحصل على أكثر من عشرين مليون دولار في الأسبوعين الاولين من العرض في صالات السينما وهذا الامر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم في التعجيل في كتابة هذه المقالة التي تمكنكم بكل سهولة من مشاهدة خلف الشاشات ونشير لكم إلى بعض اسماؤه وهم : شايلين وودلي وغابرييل ليون وسارة جادون وجاك أوكونيل وباتريك ديمبسي وعدد أخرين .

وعكف فريق الموقع على نشر رابط تحميل فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 بسبب ارتفاع في عمليات البحث الالكترونية على جوجل وتجاوزت الأكثر الالفين في اليومين الماضيين وبعد هذه المقدمة توجد جميع التفاصيل أي من الألف إلى الياء وعن الباقي فهو التالي:

مشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم على الفور رابط مشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix حيث يترتب عليكم الضغط على هذا الرابط هنــــــــــا . ومن أجل التعرف على ملخص القصة وهي جذابة للغاية .

ويكرر فريق الموقع هذه المقالة التي تحمل عنوان مشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest كل يوم ونضيف عليها كل شي جديد .

قصة فيلم Ferrari

ونواصل معكم تقديم التفاصيل التي نتحدث بها عنه والآن يمكن لكم التعرف على قصة فيلم Ferrari وهو على النحو التالي: إذ يسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966.

ونواصل معكم باقي التفاصيل إذ يشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطرعلى السباق ، وفيما يلي باقي التفاصيل :





ابطال فيلم Ferrari

أولا: آدم درايفر في دور إنزو فيراري

ثانيا: بينيلوبي كروز في دور لورا فيراري

ثالثا: شايلين وودلي في دور لينا لاردي

رابعا: غابرييل ليون في دور ألفونسو دي بورتاغو

خامسا: سارة جادون في دور ليندا كريستيان

سادسا: جاك أوكونيل في دور بيتر كولينز

سابعا: باتريك ديمبسي في دور بييرو تاروفي

ثامنا: ميشيل سافويا في دور كارلو تشيتي

تاسعا: إريك هوجن في دور إدموند نيلسون

عاشرا: أندريا دولينتي في دور جينو رانكاتي

الحادية عشر: جوزيبي بونيفاتي في دور جياكومو كوغي.

وهو يعد من إخراج مايكل مان إذ بلغت ميزانية الفيلم 90 مليون دولار أمريكي .

اندک‌اندک جمع مستان می‌رسند 🔥



تریلر فیلم "Ferrari"، به کارگردانی مایکل مان (مخمصه) و با نقش‌آفرینی آدام درایور منتشر شد.

این اثر هم در جشنواره ونیز دلبرِ امسال اکران می‌شه 🥰pic.twitter.com/pgnAwW6vzH — 📽 ℂ𝕚𝕟𝕖𝕞𝕒𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙🍿 (@_Cinemagraph_) August 30, 2023

موعد عرض فيلم Ferrari

وفي الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل سيتم عرض فيلم Ferrari في العديد من الصالات السينما كما وسيجري تداوله في مواقع الكترونية .

تحميل فيلم Ferrari

ومن اجل الوصول إلى تحميل فيلم Ferrari لابد منكم الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا .

وفي ختام المقالة التي شرحنا فيها حول تحميل ومشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .