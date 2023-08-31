مشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest و Netflix

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix ، وعمل فريق فلسطين اليوم على الفور في نشر هذه المقالة التي نجيب فيها كامل الإجابات التي تتحدث عن هذا الفيلم الأجنبي الرهيب حيث بدأ اسمه يلمع بصورة سرعة على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على موقع اكس المعروف سابقًا بتويتر كونه يتمتع بصفة التريند وفي هذا الفيلم المرتقب بشدة يضم العديد من الابطال الذين ابدعوا بل ابرعوا في اخراج صورته .

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مشاهدة فيلم Ferrari مترجم وكامل 2023 على ايجي بست

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قصة فيلم Ferrari

ونواصل معكم تقديم التفاصيل التي نتحدث بها عنه والآن يمكن لكم التعرف على قصة فيلم Ferrari وهو على النحو التالي: إذ يسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966.

ونواصل معكم باقي التفاصيل إذ يشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسيطرعلى السباق ، وفيما يلي باقي التفاصيل :





ابطال فيلم Ferrari

أولا: آدم درايفر في دور إنزو فيراري

ثانيا: بينيلوبي كروز في دور لورا فيراري

ثالثا: شايلين وودلي في دور لينا لاردي

رابعا: غابرييل ليون في دور ألفونسو دي بورتاغو

خامسا: سارة جادون في دور ليندا كريستيان

سادسا: جاك أوكونيل في دور بيتر كولينز

سابعا: باتريك ديمبسي في دور بييرو تاروفي

ثامنا: ميشيل سافويا في دور كارلو تشيتي

تاسعا: إريك هوجن في دور إدموند نيلسون

عاشرا: أندريا دولينتي في دور جينو رانكاتي

الحادية عشر: جوزيبي بونيفاتي في دور جياكومو كوغي.

وهو يعد من إخراج مايكل مان إذ بلغت ميزانية الفيلم 90 مليون دولار أمريكي .

اندک‌اندک جمع مستان می‌رسند 🔥



تریلر فیلم "Ferrari"، به کارگردانی مایکل مان (مخمصه) و با نقش‌آفرینی آدام درایور منتشر شد.

این اثر هم در جشنواره ونیز دلبرِ امسال اکران می‌شه 🥰pic.twitter.com/pgnAwW6vzH — 📽 ℂ𝕚𝕟𝕖𝕞𝕒𝕘𝕣𝕒𝕡𝕙🍿 (@_Cinemagraph_) August 30, 2023

موعد عرض فيلم Ferrari

وفي الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل سيتم عرض فيلم Ferrari في العديد من الصالات السينما كما وسيجري تداوله في مواقع الكترونية .

تحميل فيلم Ferrari

ومن اجل الوصول إلى تحميل فيلم Ferrari لابد منكم الان الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا .

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