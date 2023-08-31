"حماس": هجمات جيش الاحتلال ومستوطنيه ستزيد المقاومة والعمليات

فلسطين اليوم

زفت حركة "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد داود عبد الرازق فايز درس (41عامًا)، من بلدة دير عمار غرب مدينة رام الله، الذي ارتقى صباح اليوم بعد تنفيذ عملية دهس بطولية عند حاجز عسكري قرب قرية بيت سيرا، متنقلا بين أكثر من نقطة، موقعا عددا من جنود العدو ومستوطنيه بين قتيل وجريح.



وقدمت حماس في بيان صحفي لها، مساء اليوم الخميس، التعازي لذوي الشهيد ومحبيه، والتهاني لشعبنا بأكمله بهذه العملية البطولية، ونفاخر بشجاعة الشهيد وبسالته، ونعِد المحتل بمزيد من الأعمال البطولية التي تحطّم هيبة جيشه وتُلجم عربدة مستوطنيه.

وشددت في بيانها، على أن العدوان الصهيوني المتواصل بحق المسجد الأقصى، وهجمات جيش الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد شعبنا، ستقابل بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية حتى الحرية والاستقلال.