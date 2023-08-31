الاحتلال يمنع الزيارة إلى الأسير وائل الجاغوب

فلسطين اليوم

منعت ما تسمى بإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، الزيارة إلى الأسير وائل الجاغوب.

وبحسب مركز حنظلة للأسرى والمحررين، فإن الاحتلال منع زيارة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير في فلسطين الجاغوب، لمدة ثلاثة أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير وائل الجاغوب وهو من مواليد قرية بيتا جنوب نابلس عام 1976. اعتقل للمرة الأولى، بتاريخ 2001/5/1، وحكم العدو ضده بالسجن المؤبد مدى الحياة.