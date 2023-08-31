"الجهاد الاسلامي" تبارك عملية رام الله البطولية وتؤكد أن المقاومة حاضرة للثأر والانتقام

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس31/8/2023م، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: داود عبد الرازق درس ( 41 عاماً)، الذي ارتقى خلال تنفيذه عملية الدهس البطولية التي استهدفت جنود العدو في رام الله.

وأكدت الحركة في بيان صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذه العملية البطولية في رام الله، جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا كافة، وصفعة قوية في وجه عربدته وانتهاكاته لمقدساتنا وأرضنا ومدننا المحتلة.

كما اكدت أن هذه العملية المباركة التي أعقبت عملية "البأس الشديد" لمجاهدي سرايا القدس في نابلس، جاءت لتثبت من جديد عزم مقاومينا على ضرب العدو في كل الساحات، واستمرار جذوة الاشتباك على طريق تحرير فلسطين.

وأعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم ، مقتل جندي "اسرائيلي" وإصابة 5 أخرين بينها خطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله.

وأكد الجيش، أن الجندي الذي قُتل اليوم في عملية الدهس عند حاجز مكابيم - جندي من كتيبة المدفعية 411‌‌

يشار إلى أن عملية الدهس هي العمل المقاوم الرابع منذ الأمس والتي سبقها عملية إطلاق نار وطعن وعملية تفجير في دبابة صهيونية خلال اقتحام نابلس ، مما رفع عدد الاصابات في صفوف جنود الاحتلال لـ10 .