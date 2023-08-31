"برشلونة" يلغي شرطاً من أجل ضم "كانسيلو"

فلسطين اليوم

كشف تقرير صحفي، عن تفكير إدارة برشلونة، في حل سريع لحسم التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل نهاية الانتقالات الصيفية.



وأفادت تقارير صحفية، أن برشلونة أنهى الاتفاق مع مانشستر سيتي على كافة الأمور التي تتعلق بالصفقة التي ستتم على سبيل الإعارة لمدة موسم.



ووضع برشلونة خيارا للشراء، حال تأهله إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا (دور ال16)، بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.

وقال خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، فإن برشلونة مستعد لإزالة بند خيار الشراء من صفقة كانسيلو من أجل تخطي عقبة اللعب المالي النظيف.



وأضاف رومانو: "سيتم إبرام الصفقة على سبيل الإعارة حتى يونيو/حزيران 2024، على أن تتم المفاوضات بنهاية الإعارة مع إدارة السيتي لضم اللاعب بشكل نهائي وبنفس الرقم الذي كان سيتم وضعه في العقد".