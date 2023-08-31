اغلاق حديقة في رام الله نتيجة وفاة فتاة بداخلها

فلسطين اليوم

أغلقت الشرطة والنيابة العامة، اليوم الخميس 31/8/2023م، إحدى الحدائق شمال مدينة رام الله، نتيجة وفاة فتاة (18 عاما) إثر سقوطها عن "تركترون كهربائي"، أثناء اللعب داخلها في 29 آب/ أغسطس الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح صحفي:" إن الفتاة وصلت إلى المستشفى في حالة فقدان للوعي نتيجة الإصابة الخطيرة، أدخلت إثرها إلى قسم العناية المكثفة، حيث أعلن الأطباء عن وفاتها أمس".

وأوضح ارزيقات أنه سيتم إحالة صاحب الحديقة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كون الحديقة مخالفة لشروط الصحة والسلامة العامة، ولعدم حصوله على التراخيص اللازمة، مناشدا المواطنين والأهالي كافة ضرورة التأكد دائما من شروط السلامة في الحدائق والمتنزهات، والإبلاغ فورا عن أي حالة تخالف شروط السلامة.