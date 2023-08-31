بدأ من غداً الجمعة.."الاقتصاد" بغزة تعلن زيادة وزن ربطة الخبز

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس31/8/2023م، زيادة وزن ربطة الخبز لــ 3.100 كيلو جرام بسعر 8 شيكل.

قالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز اعتباراً من تاريخ 1/9/2023م"، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

يشار الي أن الوزارة جددت قرارها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.