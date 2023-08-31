الصحة تؤكد ارتقاء منفذ عملية الدهس في رام الله

الساعة 05:09 م|31 أغسطس 2023
الصحة تؤكد ارتقاء منفذ عملية الدهس في رام الله
الصحة تؤكد ارتقاء منفذ عملية الدهس في رام الله

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس31/8/2023م، استشهاد المواطن داود درس برصاص الاحتلال قرب رام الله.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، استشهاد المواطن داود عبد الرازق درس برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت سيرا قضاء محافظة رام الله والبيرة

يشار إلى أن الشهيد درس هو منفذ عملية الدهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله اليوم الخميس، والتى أدت إلى  مقتل جندي "اسرائيلي" وإصابة 5 أخرين بينها خطيرة .

 

كلمات دلالية

منفذ عملية الدهس في رام الله داود درس الشهيد داود درس وزارة الصحة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينة