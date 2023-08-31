الصحة تؤكد ارتقاء منفذ عملية الدهس في رام الله

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس31/8/2023م، استشهاد المواطن داود درس برصاص الاحتلال قرب رام الله.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، استشهاد المواطن داود عبد الرازق درس برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بيت سيرا قضاء محافظة رام الله والبيرة

يشار إلى أن الشهيد درس هو منفذ عملية الدهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله اليوم الخميس، والتى أدت إلى مقتل جندي "اسرائيلي" وإصابة 5 أخرين بينها خطيرة .