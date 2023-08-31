"نتنياهو" يعقد اجتماعا طارئاً الليلة لقادة الجيش وعدد من الوزراء

فلسطين اليوم

دعا رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، قادة جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية لجلسة مشاورات طارئة مساء اليوم الخميس (31-8-2023).

وقالت مكتب "نتنياهو":" إن رئيس الحكومة سيجري الليلة تقييمًا للوضع الأمني بمقر كرياه" بتل أبيب مع قادة الأجهزة الأمنية وبحضورهم جميعاً، بمن فيهم وزير الجيش ورؤساء الأركان والشاباك ومجلس الأمن القومي وشعبتي الاستخبارات العسكرية والعمليات وكبار قادة الجيش والمؤسسة الأمنية".

وبدورها، قالت القناة الـ13 العبرية:" إن دعوة "نتنياهو" جاءت من أجل تدارس الوضع الأمني المتدهور في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة"

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة خمسة آخرين، جراء عملية دهس وقعت على حاجز عسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، واستشهاد المنفذ برصاص جيش الاحتلال.

يشار إلى أن عملية الدهس هي العمل المقاوم الرابع منذ الأمس والتي سبقها عملية إطلاق نار وطعن وعملية تفجير في دبابة صهيونية خلال اقتحام نابلس ، مما رفع عدد الاصابات في صفوف جنود الاحتلال لـ10 .