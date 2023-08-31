قوات الاحتلال تستولي على جرافة غرب سلفيت

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الخميس31/8/2023م، بأنّ قوات الاحتلال الصهيوني، استولت على جرافة خلال عملها في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، بالضفة المحتلة.

وقالت المصادر، إنّ "قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن راضي ريان، أثناء عمله في تنظيف قطعة أرض في موقع التل شمال البلدة".

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تصعد اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين، عبر الاستيلاء على المعدات التي تعمل في البلدة، حيث استولت قبل أيام على خلاطة ومضخة باطون أثناء عملهما في بناء قيد الإنشاء في منطقة "المرحرح" غرب البلدة.