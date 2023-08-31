الاحتلال يعتقل مواطنا من الأغوار

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس31/8/2023م، مواطنا من قرية بردلة بالأغوار الشمالية.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الاحتلال اعتقل الشاب إياد عبد الرؤوف هريش، قرب حاجز بيسان العسكري القريب من القرية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت في وقت سابق من اليوم زوجة هريش.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال قد بلغ قرابة الـ 4900 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1132 معتقلًا إداريًا