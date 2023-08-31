اللجنة التعليمية للجهاد تزور معهد الآفاق في صيدا

فلسطين اليوم

زار وفد من اللجنة التعليمية ورابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين، اليوم الخميس 31/8/2023، مدير معهد الآفاق الأستاذ حسين خليفة في صيدا .

وضم الوفد عضو اللجنة التعليمية محمد الناطور وأمين سر رابطة ييت المقدس في صيدا عمر المحمد والاخ عبدالعزيز الصفدي

وناقش المجتمعون الواقع التعليمي في لبنان، وواقع الطلبة الفلسطينيين بشكلٍ أساسي، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها لبنان، واللاجئون الفلسطينيون بشكلٍ خاص.

كما قدم الوفد التهنئة والتبريكات لإذارة الآفاق بإفتتاح فرعها الجديد في صيدا.

وأشاد الناطور بالجهود المباركة والفاعلة لإدارة الآفاق في مساندة الطلبة الفلسطينيين، من خلال المنح والحسومات التي تقدمها، ولما لذلك من أهمية كبيرة في تذليل الصعوبات التي يتعرض لها الطلاب وذووهم.

وشدد الناطور على أهمية العلم كسلاح أساسي للشعوب المقاومة، وأن الشباب الفلسطيني شباب مثقف ومشتبك على مدار اللحظة مع الاحتلال، لا يعرف للاستسلام طريقًا، بل يسير نحو التعلم والتميز على الدوام.

بدوره، شكر حسين الوفد الزائر على زيارته، معبرًا عن مدى ارتباطه بفلسطين لما تمثله من قضية مركزية للأمة العربية، قائلاً: "إن القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، ومن واجب الجميع دعمها بكل السبل الممكنة، ودعم شعبها الأبي".

ونوه إلى أن الآفاق ستبقى على عهدها في دعم الطلبة الفلسطينيين في الداخل والشتات.

واتفق الجانبان على توجيه الطلاب للاختصاصات التي يتوفر لها سوق عمل، بالإضافة إلى تطوير قدرات الطالب الفلسطيني في لبنان، والعمل على آلية تعاون مشتركة لدعمهم.