ارتفاع قائمة الأسرى "المؤبدات" في سجون الاحتلال لـ 561 أسيرًا

فلسطين اليوم

أكد الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين، اليوم الخميس31/8/2023م، إرتفاع قائمة الأسرى المحكومين بالمؤبد إلى 561 أسيرًا في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقال الزعانين في تصريح صحفي:" إن المحكمة الصهيونية اصدرت حكما على الأسير المجاهد أحمد جمال قنبع، من محافظة جنين بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 26 عامًا، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار وقتل الحاخام رزائيل شيفح، برفقة الشهيد أحمد نصر جرار".

يشار إلى أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت الأسير قنبع بتاريخ 17/01/2018م.

