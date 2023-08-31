نادي الأسير: أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

يواصل أربعة أسرى داخل سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام ، رفضاً للاعتقال الإداري ، وسط مماطلة في تلبية مطالبهم .

والمعتقلون المضربون حتى اللحظة هم :

•المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا، يواصل إضرابه منذ (29) يومًا، وهو محتجز في زنازين سجن (النقب).

• المعتقل المهندس سلطان خلوف (42 عامًا) من بلدة برقين/ جنين، يواصل إضرابه منذ (29) يومًا في زنازين معتقل (الجلمة).

• المعتقل عبد الرحمن إياد براقة (24 عامًا) من مخيم عقبة جبر / أريحا، مضرب عن الطعام منذ (22) يومًا، وهو محتجز في زنازين سجن (ريمون).

• المعتقل ماهر الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر/جنين، مضرب عن الطعام منذ تسعة أيام، وهو محتجز في زنازين معتقل (الجلمة)، حيث أعيد مجددا إلى معتقل (الجلمة) بعد نقله إلى (معبار مجدو).