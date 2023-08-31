رسميا... الكشف عن نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر أغسطس 2023

الساعة 01:36 م|31 أغسطس 2023
نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر أغسطس 2023
نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر أغسطس 2023

فلسطين اليوم

كشفت مصادر مطلعة، عن نسبة صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، عن شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت المصادر في تصريح صحفي، أن وزارة المالية ستصرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 90% وبحد أدنى 2000 شيكل.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عدم صرف متأخرات الموظفين.

يشار إلى أن وزارة المالية صرفت نسبة 85 % من راتب شهر أغسطس الماضي وبحد أدناه 2000 شيكل.

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