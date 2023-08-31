بالصور الفصائل بغزة: التطبيع مع العدو خطيئة لا تبررها أي حجة وخطر على المنطقة برمتها

فلسطين اليوم

استنكرت وأدانت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، بأشد العبارات اللقاء التطبيعي الذي تم بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها في الكيان الصهيوني إيلي كوهين في روما الأسبوع الجاري.

وقالت الفصائل في كلمة ألقاها باسم نعيم رئيس العلاقات الوطنية والدولية في حركة حماس خلال الوقفة الجماهيرية التي نظمتها دعماً وشكراً للشعب الليبي الشقيق الذي خرجَ رفضاً للتطبيع ومساندةً للشعب الفلسطيني تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنها تُسجل الاعتزاز والتقدير لردة الفعل الليبية الشعبية والرسمية التي عبرت عن أصالة الشعب الليبي، وضميره الحي، الذي أثبت مرة أخرى أن الرهان على الشعوب في معركة صد الكيان وعزله على طريقة تفكيكه وإقلاعه من الأرض الفلسطينية.

واعتبرت أن محاولات العدو ومن يدعمه لاختراق الجدار السميك الرافض لوجود الكيان الصهيوني على الأرض الفلسطينية، ستبوء بالفشل.

وأكدت أن التطبيع مع العدو الصهيوني خطيئة لا تبررها أي حجة، أنه يشكل خطراً جسيماً ليس على مستوى الشعب الفلسطيني، وإنما على المنطقة برمتها حاضرها ومستقبلها، مضيفة: "كل تجارب التطبيع السابقة لم تشهد لأصحابها إلا مزيداً من التبعية لإرادة المستعمر والتدهور والتخلف الاقتصادي.

وتابعت: "الشعب الفلسطيني في مسيرته من أجل الحرية والاستقلال وفي معركته ضد العدو، ينتظر من الجميع الدعم والنصرة والتأييد بكل الوسائل والأدوات المتاحة"، داعياً الأمة العربية والإسلامية بكل قواها السياسية والبرلمانية بالتوافق على استراتيجية متماسكة لصد الهجمة الصهيونية الجديدة لاختراق المنطقة.

وثارت المدن وانتفضت الشوارع احتجاجاً واستنكاراً على اللقاء التطبيعي بين وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها في حكومة الاحتلال الصهيوني "إيلي كوهين" في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت في وقت سابق من يوم الأحد في بيان: أن الوزير "إيلي كوهين" اجتمع بنظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي.



















