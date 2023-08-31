تفاصيل جديدة لعملية بيت سيرا... قاد الشاحنة وانتظر اللحظة المناسبة لخروج الجنود

فلسطين اليوم

كشف الإعلام العبري اليوم الخميس 31/8/2023 ، تفاصيل جديدة للعملية الفدائية التي وقعت قرب حاجز "بيت سيرا" غرب رام الله والتي أدت لمقتل جندي وإصابة 5 آخرين بينهم خطيرة .

وقال الإعلام العبري في تفاصيل جديدة للعملية: إن المنفذ وصل الساعة 6 صباحا عند حاجز نعلين لعمله الذي وصل إليه ويبدو أنه أخذ شاحنة تعود للعمل.

وأوضح أن المنفذ وبينما كان يقود الشاحنة على شارع 443 قام بالدوران للخلف قرب حاجز مكابيم (بيت سيرا) وشاهد جنوداً يغادرون قاعدة قريبة ويسيرون نحو الحاجز .. في هذه اللحظة دهس الجنود وأصاب مستوطنين كانا يستقلان دراجة.

وتابع الموقع العبري إنه وأثناء محاولته الفرار توجه إلى حاجز حشموئنيم على بعد 14 كم وكان تم إبلاغ الحراس بالاستعداد وحاول دهسهم لكنه تم تصفيته وفق تحقيقات شرطة الاحتلال.

ويشار إلى أن العملية الفدائية قرب بيت سيرا غرب رام الله أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين ، ورفع القتلى من جنود الاحتلال لقتيل و10 إصابات .