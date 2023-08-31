الاحتلال يحكم على أسير من جنين بالسجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة

فلسطين اليوم

حكمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 31/8/2023 في محكمة سالم العسكرية، اليوم الخميس، على أسير من مخيم جنين، بالضفة المحتلة، بالسجن المؤبد و26 عاما وغرامة مالية.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن سلطات الاحتلال حكمت على الأسير أحمد جمال أحمد القمبع (33 عاماً)، بالسجن المؤبد و26 عاماً وغرامة مالية قيمتها مليون ونصف مليون شيقل.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل الأسير قمبع بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير عام 2018.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منزل العائلة مرتين بعد إعادة بنائه في المرة الأولى بعد اعتقال الأسير القمبع.



