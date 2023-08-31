اسم وصورة منفذ عملية بيت سيرا غرب رام الله التي أدت لمقتل جندي وإصابة 5 أخرين

الساعة 12:05 م|31 أغسطس 2023
11عملية بيت سيرا.PNG
11عملية بيت سيرا.PNG

فلسطين اليوم

أعلنت المصادر المحلية اليوم الخميس 31/8/2023 ، أن منفذ عملية الدهس قرب بيت سيرا غرب رام الله والتي أدت مقتل مستوطن وإصابة 5 أخرين هو  الشاب داوود عبد الرازق فايز درس من بلدة دير عمار غرب رام الله.

منفذ عملية بيت سيرا
 

وكان الشاب داود نفذ صباح اليوم عملية دهس أدت لمقتل جنيد وإصابة 5 أخرين بينهم خطيرة مما يرفع عدد عمليات المقاومة في  الضفة خلال 24 ساعة لـقتيل و10 اصابات.

 

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منفذ عملية بيت سيرا