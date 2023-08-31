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اسم وصورة منفذ عملية بيت سيرا غرب رام الله التي أدت لمقتل جندي وإصابة 5 أخرين
أعلنت المصادر المحلية اليوم الخميس 31/8/2023 ، أن منفذ عملية الدهس قرب بيت سيرا غرب رام الله والتي أدت مقتل مستوطن وإصابة 5 أخرين هو الشاب داوود عبد الرازق فايز درس من بلدة دير عمار غرب رام الله.
وكان الشاب داود نفذ صباح اليوم عملية دهس أدت لمقتل جنيد وإصابة 5 أخرين بينهم خطيرة مما يرفع عدد عمليات المقاومة في الضفة خلال 24 ساعة لـقتيل و10 اصابات.