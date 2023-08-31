عبوة تزن20 كيلو جرامًا لــ" كتيبة نابلس" تثير قلق المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"

فلسطين اليوم

أعلن الاعلام العبري اليوم الخميس 31/8/2023 ان العبوة الناسفة التي انفجرت الليلة الماضية في قوة راجلة من الجيش في نابلس تزن 20 كيلو جرامًا وتثير قلق المؤسسة الأمنية.

وكانت سرايا القدس كتيبة نابلس نفذت كميناً الليلة الماضية خلال اقتحام نابلس ادت لإصابة ضابط و3 جنود في تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار على مقربة من قوة عسكرية راجلة شرق نابلس.

جيش الاحتلال اعترف رسمياً بإصابة ضابط و3 جنود "إسرائيليين"، بعد أن استهدفهم رجال المقاومة بعبوة ناسفة، أثناء اقتحام أحد أحياء مدينة نابلس، الليلة الماضية، حيث انفجار العبوة أصاب جنود الاحتلال الراجلة عندما كانت تحاول تأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.

ووفقاً لتحقيقات جديدة لجيش الاحتلال، فتشير إلى أن عبوة نابلس كان تم زرعها مسبقًا ولم تلق في حينها، حيث كانت العبوة غير عادية وتحتوي على مواد متفجرة مختلفة.

البأس الشديد

سرايا القدس- الضفة الغربية، تبنت العملية، وأعلنت عن تمكن مجاهديها في القوة الخاصة من تنفيذ عددٍ من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال، ألحقت بهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت سرايا القدس، في بلاغ عسكري:" إن القوة الخاصة في سرايا القدس في كتيبة نابلس، تمكنت مساء الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023م وعند تمام الساعة 11:04م من تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها ضمن كمين محكم."

وأضافت أن القوة الخاصة نفذت عدد من عمليات التفجير والاشتباك بالرصاص مع قوات العدو المتوغلة في محيط قبر يوسف، محققة إصاباتٍ مباشرة في صفوف الجنود.

وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن هذه المهمة البطولية باسم "البأس الشديد"، والتي تأتي في إطار الرد على العدوان المستمر على أهلنا في مدينة نابلس ومخيماتها، والرد على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني المجاهد في كل مكان من فلسطين التاريخية.