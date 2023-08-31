القيادي الحرازين: تصاعد العمل المقاوم بالضفة يعكس الحيوية التي تتمتع بها المقاومة

فلسطين اليوم

بارك القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين، اليوم الخميس، عملية الدهس التي وقعت قرب حاجز بيت سيرا غربي رام الله، وكل عمليات المقاومة في الضفة الغربية أمس.

وقال الحرازين معقبًا على تصاعد المقاومة في الضفة الغربية: إن "العملية البطولية قرب بيت سيرا غربي رام الله جاءت ردًا طبيعيًا ومشروعًا على جرائم الاحتلال، وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذانًا مباركًا باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات، وتندرّج في سياق ممارسة الحق المشروع في الدفاع عن النفس والمقدسات".

وأكد أن تصاعد العمل المقاوم بالضفة الغربية يعكس الحيوية التي تتمتع بها المقاومة، والمقاومة تخطت كل المعيقات الأمنية وتتنامى بشكل كبير.

ووجه التحية لأبطال وثوار ضفتنا الباسلة الذين يؤكدون يوما بعد يوم انتماءهم الأصيل لوطنهم وقضيتهم والتحامهم في ميدان البطولة وتنفيذ العمليات بمختلف أشكالها وشتى الأدوات والتي كان آخرها عملية الدهس غرب رام الله.

وأشار الحرازين إلى أن تلويح الاحتلال باغتيال قادة المقاومة محاولة لترميم كيانه المتآكل، وتعبير عن حالة العجز في مواجهة نضال شعبنا، وعليه أن يعيد حساباته وتقديراته، فالقدرات العسكرية للمقاومة تعاظمت، وحنكتها العسكرية تعاظمت.

وتابع: "كل محاولات تمييع القضية الفلسطينية وخلق وتسويق الأوهام لن تجدي نفعًا مع شعبٍ ومقاومةٍ حددت خياراتها وأولوياتها وهي مواجهة المحتل الظالم ودحره عن أرضنا وقدسنا".