متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية مشددة

الساعة 10:31 ص|31 أغسطس 2023
اقتحام الاقصى
اقتحام الاقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس 31/8/2023 ، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

 

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