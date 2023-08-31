حماس: الضفة كلها منتفضة وثائرة ضد العدو والمقاومة تزداد قوة وتزداد تأثيرًا

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم اليوم الخميس 31/8/2023 ، أن الضفة الغربية كلها من شمالها إلى جنوبها منتفضة ثائرة ضد العدو الصهيوني، معتبراً أن المقاومة تزداد قوة وتزداد تأثيرًا وتزداد إثخان في العدو الصهيوني وهي في تصاعد.

وبين أن المقاومة تطور نفسها باستمرار وتستطيع أن تنتقل من حالة الدفاع إلى الهجوم، موضحاً أن التنويع في استخدام الأدوات يقول: إن المقاومة تزداد خبرة في مقارعة العدو.

وشدد على أن الاحتلال حاليا يهدد الوجود الفلسطيني بكليته ويسرق أراضي الفلسطينيين ، مؤكداً على أن جنود الاحتلال ومستوطنيه لن يجدوا الأمن والأمان على أرض فلسطين أبدا.

ويشار إلى أن عملية دهس وقعت صباح اليوم قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله أدت لمقتل جندي وإصابة 6 آخرين ، مما يرفع عدد خسائر الاحتلال خلال 24 ساعة ومن 4 عمليات مقاومة متنوعة لقتيل و10 إصابات .