الجهاد الإسلامي : اتساع رقعة العمليات الفدائية في الضفة رسالة واضحة للاحتلال بأن لا فرصة له للعيش بأمان

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مصعب البريم، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، أن العمليات الفدائية في مختلف مناطق الضفة المحتلة تؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يستطيعون مواجهة وهزيمة العدو الصهيوني، مشدداً على أن العدو يعيش الآن حالة من القلق والرعب من تصاعد الأعمال المقاومة في الضفة التي تقض مضجعه وتضعه في مأزق حقيقي.

وبيّن البريم في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن اتساع رقعة العمليات الفدائية بقيادة كتائب سرايا القدس وإلحاق الخسائر المادية والبشرية بين جنود الاحتلال الصهيوني في الضفة، رسالة واضحة للاحتلال ومستوطنيه بأن لا فرصة لهم للعيش بسلام وأمان واستقرار على أرض فلسطين.

كما أكد على أن عملية الدهس غرب رام الله هي امتداد للمواجهة الباسلة التي خاضتها كتيبة نابلس وأدت لإصابة 4 من جنود الاحتلال من خلال الكمين المحكم الذي أعدته سرايا القدس للقوات المتوغلة، مشيراً إلى أن العدو على موعد مع مزيد من المفاجآت رغم كل اشكال الملاحقة والمطاردة والاغتيال والاعتقال.

وشدد على أن المقاومة الفلسطينية بقيادة رجال سرايا القدس، لن تسمح للعدو الذي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويُلاحق المجاهدين ويهدم البيوت، وينتهك حرمة المقدسات الإسلامية بأن يعيش الاستقرار على الأرض الفلسطينية المحتلة، وستقاتل ببسالة حتى هزيمة العدو الصهيوني ودحره.

وقال: "معنيون أن نكون سبب قلق وارباك هذا الكيان، سنبقى معادلة صعبة في المعركة ضد العدو الصهيوني، وسنرفع كلفة الاحتلال خلال الأيام المقبلة من خلال تطوير العمل الفدائي النوعي في الضفة المحتلة"، كما حصل في مجزرة المدرعات خلال اجتياح جنين وقبله في مخيم نور شمس، وقبله في حوارة عقبة جبر".

سلاح سرايا القدس

وجدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، التأكيد على أن سلاح سرايا القدس لم ولن يبصر سوى العدو الصهيوني، وسيبقى محافظاً على بوصلته ووجهته وعلى طهارته، رغم كل المساعي والمخططات لاستدراجه لصراع داخلي، مضيفاً: "سنعض على جراحنا، وسنبتلع الألم الداخلي، ويتحول إلى انفجار نحو الاحتلال".

أداء متطور

وأشار البريم إلى أن المشهد الميداني يؤكد أن المقاومة في تطور مستمر يأخذ شكلاً نوعياً على مستوى الأداء والتكتيك والإمكانات، متابعاً: "رغم قلة الإمكانيات التي تمتلكها المقاومة، إلا إنها تمتلك جيلاً فدائياً يحمل في صدره إرادة القتال والمواجهة ضد الاحتلال.

ونوه إلى أنّ تكاتف أذرع المقاومة في الضفة هو كلمة السر لإلحاق الهزيمة بين جنود وصفوف العدو الصهيوني، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستحمل مزيد من القلق لجنود ومستوطني الكيان المؤقت.

وتابع: "الاحتلال لا يستطيع تأمين جنوده ومستوطنيه من ضربات المقاومة المتلاحقة والمتصاعدة، ما يؤكد على قرب دحره وزواله عن الأراضي الفلسطينية".

ووجه التحية لأبطال الضفة الثائرة الذين أصبحوا رقماً صعباً في معركة التحدي والتصدي للعدو الصهيوني ومستوطنيه.

وأصيب صباح اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، 3 جنود "إسرائيليين" بينهم خطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب سرايا القدس نفذت منذ أمس 4 عمليات فدائية في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، أسفرت عن قتيل و10 إصابات في صفوف الاحتلال.