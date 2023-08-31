قتيل و10 إصابات في صفوف الاحتلال منذ الأمس بعد تنفيذ 4 عمليات مقاومة في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم

تواصل ضربات المقاومة في الضفة المحتلة منذ الأمس تلقين الاحتلال درساً وخاصة بعد تنفيذها سلسلة من العمليات الفدائية التي تنوعت بين الطعن والدهس وإطلاق النار والتفجير ، في مناطق متفرقة بالضفة .





أعلن الاعلام العبري صباح اليوم الخميس 31/8/2023 مقتل جندي وإصابة 10 أخرين بينها خطيرة في عملية دهس قرب بيت سيرا غرب رام الله ، رفع عدد الإصابات في صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلية لـ8 إصابات خلال يومين .

وكانت كتيبة نابلس أعلنت الليلة الماضية تنفيذها عملية تفجير نوعية في دبابة "اسرائيلية " مما ادى لإصابة ضابط وثلاثة من جنود الاحتلال، بتفجير عبوة ناسفة استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام المنطقة الشرقية لنابلس لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وكانت العملية في نابلس جاءت بعد تنفيذ عملية دهس قرب مفترق حجاي بالخليل بالضفة المحتلة بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس، مما أدى لإصابته أحد جنود الاحتلال .

في حين نفذ الليلة الماضية فتى فلسطيني عملية طعن في محطة للقطار الخفيف في حي المصرارة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الأمن أطلقت النار تجاه الفتى للاشتباه في محاولته تنفيذ عملية طعن. وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن رجل أمن "اسرائيلي" أصيب بجروح متوسطة ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.