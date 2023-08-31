عالمياً: ارتفاع غير مسبوق للذهب ليصل لأعلى مستوياته

فلسطين اليوم

سجل الذهب عالمياً اليوم الخميس 31/8/2023، أعلى مستوياته في نحو شهر، حيث ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1943.92 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من آب/أغسطس في وقت سابق من الجلسة، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4% إلى 1973.00 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوياته في نحو شهر، إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وجهة النظر القائلة بأنّ مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما يضطر إلى التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1943.92 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثاني من آب/أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4% إلى 1973.00 دولار.

وقال تاي وونج، المحلل المستقل المقيم في نيويورك: "يتم تداول الذهب عند أعلى مستوياته لهذا الشهر، حيث يواصل تقرير ADP الأضعف من المتوقع وتنقيح الناتج المحلي الإجمالي اتجاه المؤشرات الاقتصادية الأكثر ضعفاً والتي من المرجح أن تبقي الاحتياطي الفدرالي في حالة ترقب في أيلول/سبتمبر".

وانخفضت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 آب/أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني. وزاد انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة من المعنويات.

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وتجد السبائك المسعرة بالدولار، والتي لا تحمل أي فائدة، الدعم عندما تنخفض العائدات.

وارتفعت الرهانات على ترك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أيلول/سبتمبر إلى ما يقرب من 91%، من 88.5% قبل البيانات، في حين ارتفعت الرهانات على التوقف مؤقتاً في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ما يقرب من 59%من 52% في اليوم السابق، وفقاً لأداة "FedWatch" التابعة لمجموعة "CME".

وينتظر المستثمرون الآن، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.

وأضاف وونغ: "يشير الارتفاع الذكي في الأسبوع الماضي إلى أنّ التجار كانوا قصيرين بعض الشيء. وسوف تتماسك السوق قبل بيانات التضخم الرئيسية وجداول الرواتب؛ وهناك حاجة إلى العودة إلى ما فوق عام 1980 لتلامس نفس الارتفاعات السابقة".

وانخفضت الفضة 0.4% إلى 24.63 دولار للأوقية، لكنها لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر. واستقر البلاتين عند 976.05 دولارا، قرب أعلى مستوياته منذ 19 تموز/يوليو. ونزل البلاديوم 2.1% إلى 1223.33 دولاراً.