فلسطين اليوم

أعلن الإعلام العبري صباح اليوم الخميس 31/8/2023 ، مقتل جندي "اسرائيلي" وإصابة 5 أخرين بينها خطيرة في عملية دهس قرب حاجز بيت سيرا غرب رام الله.

وقالت وسائل الإعلام العبرية: إنه لم يتضح بعد مصير منفذ العملية إن كان قد فر من المكان أو تم إطلاق النار صوبه.

ويشار إلى أن عملية الدهس هي العمل المقاوم الرابع منذ الأمس والتي سبقها عملية إطلاق نار وطعن وعملية تفجير في دبابة صهيونية خلال اقتحام نابلس ، مما رفع عدد الاصابات في صفوف جنود الاحتلال لـ10 .

وأكدت وسائل الاعلام العبرية استشهاد المنفذ بعد ملاحقته واطلاق النار صوبة .



