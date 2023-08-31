توقيع اتفاقية لتسهيل موسم العمرة من قطاع غزة

فلسطين اليوم

شهدت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، توقيع اتفاقية العمرة بين وزارة النقل والمواصلات "الخطوط الجوية الفلسطينية"، وشركتي "لاكي تورز" و"جو باص".

ووقّع سفير فلسطين بجمهورية مصر العربية دياب اللوح الاتفاقية بالنيابة عن وزارة النقل والمواصلات - الخطوط الجوية الفلسطينية، مع رئيس مجلس إدارة شركة 'لاكي تورز للسياحة" اللواء محمد رضا، ورئيس مجلس إدارة شركة "جو باص" فادي ناصيف، بحضور مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية محمد سلامة، والمستشار أول نداء البرغوثي، والمستشار الثقافي ناجي الناجي.

وثمن السفير اللوح الاتفاقية الرامية إلى التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس ببذل كل الجهود لإنجاح موسم العمرة وتذليل كافة الصعاب أمام أبناء شعبنا في قطاع غرة.

كما أعرب عن تقديره للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان عن تقديم كل العون والمساندة لشعبنا الفلسطيني، متمنيا موسما ناجحا لعمرة أهالينا في المحافظات الجنوبية.



