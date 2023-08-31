فلسطين اليوم

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023 بعد تصريحات الحكومة عن ازمة مالية، أهم ما يبحث عنه الموظفون العموميون التابعون للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة ورام الله، موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023 بعد تصريحات الحكومة عن ازمة مالية، إذ صرحت مجلس الوزراء في جلسته السابقة عن معاناة خزينة السلطة من أزمة مالية نتيجة اقتطاع أموال المقاصة وتقنين الدعم المالي الخارجي.

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023، لا يتوقف الموظفون العموميون في البحث عن موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023 بعد تصريحات الحكومة عن ازمة مالية، لاسيما وأنهم يعتمدون على تلك الرواتب في شراء احتياجات أسرهم سواء ملابس أو أطعمة أو دفع رسوم رياض أو جامعات وغيرها من الاحتياجات المهمة التي لا غنى عنها، لذا ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023.

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023

نسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023، نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس 8 2023، وموعد ونسبة صرف راتب شهر8 2023، صرفت وزارة المالية في رام الله رواتب الموظفين العموميين عن شهر يوليو الماضية بنسبة 85 % من راتب شهر تموز وبحد أدناه 2000 شيكل.

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023 بعد تصريحات الحكومة عن ازمة مالية

موعد ونسبة رواتب السلطة الفلسطينية لشهر 8 2023 بعد تصريحات الحكومة عن ازمة مالية، أشارت المالية في تصريح لها أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك، ووفق المصادر الخاصة، فإن نسبة صرف رواتب السلطة الفلسطينية عن شهر 8 أغسطس الجاري هو 85% بحد أدنى 2000 شيكل، نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر أغسطس 8 2023 موعد صرف راتب السلطة شهر 8، نسبة رواتب موظفي السلطة لشهر 8 أغسطس 2023،