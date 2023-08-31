بعد ليلة ساخنة... الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 31/8/2023، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية طالت عدداً من المواطنين.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفردان شمال غرب المدينة، وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة والاشتباك مع القوات المقتحمة.

وجنوب جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، وحاصرت منزلا واعتقلت عددا من المواطنين من البلدة، واطلقت تلك القوات طائرة تصوير "درون" في سماء البلدة.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتونيا غرب رام الله، واستهدف مقاومون آلية عسكرية لجيش الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال الانسحاب من بلدة بيتونيا.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة برقا شرق رام الله.

فيما استهدف شبان البرج العسكري لجيش الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس بالمفرقعات النارية.

واعتقلت قوات الاحتلال والدي الشهيد خالد سامر الزعانين من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بعد اقتحام منزلهم وتحطيم محتوياته

وأصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما أغلقت مدخلي مدينة أريحا الجنوبي والشمالي بحواجز عسكرية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافات عسكرية ونحو 30 حافلة مستوطنين (تقل 1300 مستوطن) منطقة قبر يوسف شرق المدينة ما ادى الى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة أدت إلى إصابة العشرات.

كما استهدف المقامون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع أسفرت عن إصابة ضابط و 3 من جنود الاحتلال.

وعرف من المواطنين الذين اعتقلهم الاحتلال:

اعتقالات الخميس ٣١/٨/٢٠٢٣

١. المحرر علاء الأعرج- نابلس

٢. المحرر عمر الشخشير- نابلس

٣. هيثم حبوب- بيتونيا غرب رام الله

٤. عبد الغني معطان- برقا شرق رام الله

٥. عبد الجبار نوابيت- برقا

٦. يوسف الرشق- القدس

٧. ياسر أبو عمرة- أريحا

٨. محمد النداف- كفر دان غرب جنين

٩. محمود أبو خرج- الزبابدة جنوب جنين

١٠. مالك سميح الشرقاوي- الزبابدة

١١. فواز فوزي الشرقاوي- الزبابدة

١٢. ليث الشرقاوي- الزبابدة

١٣. نديم الشرقاوي- الزبابدة

١٤. عرين رمزي الشرقاوي- الزبابدة

١٥. عاطف عباس- الزبابدة

١٦. ضرار الفاخوري- الخليل

١٧. المحرر مهند أبو ملش- يطا جنوب الخليل

١٨. المحرر براء غزال- الخليل