فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، بلدة الزبابدة جنوب شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت أحد منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة الزبابدة، وحاصرت منزل الشهيد عثمان أبو خرج قبل أن تقتحمه وتقوم بعمليات تفتيش واسعة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال أطلقت طائرة تصوير "درون" خلال اقتحام بلدة الزبابدة جنوب جنين.

وارتقى الشهيد الفتى عثمان أبو خرج (17 عاماً)، في مسقط رأسه ببلدة الزبابدة في جنين شمالي الضفة الغربية برصاص الاحتلال الأسبوع الماضي، خلال مواجهات شهدتها البلدة.











