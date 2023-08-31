الاحتلال يعترف رسمياً بإصابة ضابط و3 جنود بكمين كتيبة نابلس

فلسطين اليوم

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، رسمياً بإصابة ضابط و3 جنود في تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار نصبتها "سرايا القدس- كتيبة نابلس" على مقربة من قوة عسكرية راجلة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: إن عبوة ناسفة انفجرت قبيل منتصف الليل قرب مجموعة من الجنود خلال قيامهم بتأمين طريق جانبية قبيل اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس، إذ أصيب ثلاثة جنود وضابط في العملية نقلوا للعلاج عبر مروحيات إلى المستشفيات في الكيان.

وأضاف، أن العبوة انفجرت في خط سير جنود راجلين ولم تكن معدة للانفجار تحت حافلات المستوطنين، حيث انفجرت في مكان لا يسلكه المستوطنون.

من جهته، ذكر مستشفى "بيلنسون" الإسرائيلي أن أربعة جنود وصلوا المستشفى وهم يعانون من إصابات بالشظايا حيث وصفت إصابة أحدهم بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة الثلاثة الباقين بالطفيفة.

أعلنت سرايا القدس- الضفة الغربية، عن تمكن مجاهديها في القوة الخاصة من تنفيذ عددٍ من العمليات والضربات النوعية ضد قوات وآليات الاحتلال، ألحقت بهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.

وقالت سرايا القدس، في بلاغ عسكري وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن القوة الخاصة في سرايا القدس في كتيبة نابلس، تمكنت مساء يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023م وعند تمام الساعة 11:04م من تفجير عبوة شديدة الانفجار في آلية عسكرية ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من فيها ضمن كمين محكم.