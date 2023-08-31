حالة طقس فلسطين اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

الساعة 06:12 ص|31 أغسطس 2023
حالة طقس فلسطين اليوم الخميس 31 أغسطس 2023
حالة طقس فلسطين اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، أن يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كلمات دلالية

طقس فلسطين درجات الحرارة فلسطين الأرصاد الجوية كم درجة الحرارة اليوم